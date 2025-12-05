Yeni Sanayi'de drift atan araç trafikten men edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Yeni Sanayi’de bir araç drift attı. Lütfen trafik kurallarına uyalım” ve “Güvenli Taşımacılık” paylaşımları ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

“Yeni Sanayi’de bir araç drift attı. Lütfen trafik kurallarına uyalım” paylaşımına konu araç, sivil trafik ekipleri tarafından tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 64.271 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

Ayrıca “Güvenli Taşımacılık” paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2.072 TL cezai işlem uygulandı.