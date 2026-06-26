Yeni Sanayi-DSİ Kavşağında Sona Yaklaşılıyor
Kayseri'de şehir içi ulaşımı rahatlatacak önemli yatırımlardan biri olan DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarda ilk etap hizmete açılırken, ikinci etabın da tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışının daha konforlu ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.
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