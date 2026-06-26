Yeni Sanayi-DSİ Kavşağında Sona Yaklaşılıyor

Trafik Işıkları Kalkıyor, Akış Hızlanıyor Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde hayata geçirilen proje, trafik ışıklarının kaldırılmasıyla yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor. Çalışmaların seri şekilde devam ettiği kavşakta trafiğin akışında herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtiliyor.

Modern Yaya Üst Geçitleri Geliyor Araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliği için de adımlar atılıyor. Şehrin farklı bölgelerinde yaklaşık 30 üst geçit etaplar halinde hizmete girecek. Asansörlü ve merdivenli olarak tasarlanan bu geçitlerin ilki tamamlanma aşamasına gelirken, Seyyid Burhaneddin Hazretleri bölgesi ve Yıldızevler Mahallesi’ndeki çalışmalar da sürüyor.

???? Vatandaşlardan Olumlu Tepki Proje sahasında yapılan incelemeler sırasında vatandaşların da memnuniyetlerini dile getirdiği görüldü. Osman Kavuncu Bulvarı’nı kullanan sürücüler, trafik akışının rahatladığını ifade ederek çalışmayı “10 numara” olarak değerlendirdi.

Sonuç

DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi, hem araç hem de yaya trafiğinde modern çözümler sunarak Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehirde daha güvenli, hızlı ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.