Yeni seçmen kağıtları dağıtılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapıldı. Cumhurbaşkanı seçimleri ise adaylardan yüzde 50+1’i bulan olmadığı için ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta tekrar oylanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur hazırlıkları devam ederken Melikgazi 1. İlçe Seçim Kurulu, seçmen kağıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimlerinde 14 Mayıs’ta kullanılan seçmen kağıtları geçerli olacak. Ayrıca yeni seçmen kağıtlarının da dağıtılmaya başlandığı, seçmen kağıdı eline ulaşmayan seçmelerin ise mahalle muhtarlıklarından talep etmeleri, muhtarlıklara ulaşamayan seçmenlerin ise ilçe seçim kurullarıyla irtibata geçmesi istendi.

MELİKGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU AÇIKLAMASI



Melikgazi 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde kullanılan seçmen bilgi kağıtları geçerliliğini korumakla beraber, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasına ilişkin seçmen bilgi kağıtları Yüksek Seçim Kurulunun 18/05/2023 tarih ve 2023/1043 sayılı kararı ile 20/05/2023 tarihinden itibaren Melikgazi İlçe muhtarları tarafından yeniden dağıtımına başlanmış olup seçmen bilgi kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenlerin seçim gününe kadar Mahalle muhtarlıklarından talep etmeleri, muhtarlıklara ulaşamayan seçmenlerin ilçe seçim kurullarıyla irtibata geçmesi ilanen duyurulur” ifadelerine yer verildi.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN DA OY KULLANILABİLİR

Bu arada, 28 Mayıs günü oy kullanacak olan seçmenler; eksi seçmen kağıtları, yeni seçmen kağıtları, e-devlet üzerinden çıkardıkları kağıtla ya da oy kullanacakları sandıkları biliyorlarsa seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilecekler. Üzerinde T.C. numarası olan bir kimlikle sandık başına gitmeleri yeterli olacak.