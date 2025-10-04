Yeni trafik cezaları meclise sunuldu

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda sürücülere uygulanacak yeni trafik cezaları belli oldu. Yeni trafik cezaları ise şu şekilde:

Trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip veya araçtan inmek: 180 bin TL ve 60 gün ehliyete el konulması.

'Dur' ihtarına uymamak: 200 bin TL

Araç kullanırken telefonla konuşmak: 5 bin TL

Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL

Ehliyetsiz araçlar kullanmak: 40 bin TL

Ehliyet iptal edildiği halde araç kullanmak: 200 bin TL

Makas atmak: 180 bin TL

Drift yapmak: 140 bin TL

Ambulansa ve itfaiyeye yol vermemek: 46 bin TL

Sahte plaka kullanmak: 280 bin TL

Alkollü araç kullanmak: 25 bin TL

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etmek: 46 bin TL ceza ile 3 yıla kadar hapis.