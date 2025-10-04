Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda trafik cezalarında çeşitli değişiklikler yapılacak.
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda sürücülere uygulanacak yeni trafik cezaları belli oldu. Yeni trafik cezaları ise şu şekilde:
Trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip veya araçtan inmek: 180 bin TL ve 60 gün ehliyete el konulması.
'Dur' ihtarına uymamak: 200 bin TL
Araç kullanırken telefonla konuşmak: 5 bin TL
Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL
Ehliyetsiz araçlar kullanmak: 40 bin TL
Ehliyet iptal edildiği halde araç kullanmak: 200 bin TL
Makas atmak: 180 bin TL
Drift yapmak: 140 bin TL
Ambulansa ve itfaiyeye yol vermemek: 46 bin TL
Sahte plaka kullanmak: 280 bin TL
Alkollü araç kullanmak: 25 bin TL
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etmek: 46 bin TL ceza ile 3 yıla kadar hapis.