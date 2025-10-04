Yeni trafik cezaları meclise sunuldu

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda trafik cezalarında çeşitli değişiklikler yapılacak.

Yeni trafik cezaları meclise sunuldu

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda sürücülere uygulanacak yeni trafik cezaları belli oldu. Yeni trafik cezaları ise şu şekilde:

Trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip veya araçtan inmek: 180 bin TL ve 60 gün ehliyete el konulması.
'Dur' ihtarına uymamak: 200 bin TL
Araç kullanırken telefonla konuşmak: 5 bin TL
Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL
Ehliyetsiz araçlar kullanmak: 40 bin TL 
Ehliyet iptal edildiği halde araç kullanmak: 200 bin TL
Makas atmak: 180 bin TL
Drift yapmak: 140 bin TL
Ambulansa ve itfaiyeye yol vermemek: 46 bin TL
Sahte plaka kullanmak: 280 bin TL
Alkollü araç kullanmak: 25 bin TL
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etmek: 46 bin TL ceza ile 3 yıla kadar hapis.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Şükrü Karatepe'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı
Şükrü Karatepe’nin eşi son yolculuğuna uğurlandı
Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!