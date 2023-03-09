Yeni tramvay hattı ile yolcu kapasitesi 259 bin 600’e çıktı

Mevcutta 34 kilometrelik alanda hizmet veren Organize Sanayi-İldem 5 arası T1 hattı, Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent arası yeni T3 hattı hayata geçirildi. İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile Kumsmall’ı birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometre boyunca kesintisiz ulaşım dönemi başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı olan yeni T3 hattının vatandaşların ilgisi ve memnuniyeti ile karşılaştığını ifade etti.

GÜNLÜK SEFER ADEDİ 472’YE YÜKSELDİ

Toplam 74 araç, 66 istasyonla hizmet verdiğini belirten Büyükkılıç, “Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent hattının devreye alınmasıyla hizmet vermeye başlayan T3 hattı ile birlikte günlük verilen sefer adedi 472’ye yükseldi. T3 hattından önce günlük 226 bin 50 yolcu kapasitesi sunulurken, yeni T3 hattımızın açılmasıyla yolcu kapasitesi 259 bin 600’e çıktı. Cenab-ı Allah, kazasız belasız hayırlı yolculuklar nasip etsin. Daha konforlu bir ulaşım amacıyla Anafartalar’dan başlayarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne giden T3 Tramvay Hattımızı Kayserimize bir kez daha hayırlı olsun” şeklinde konuştu.