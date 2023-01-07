Yeni yılın ilk antika pazarı

Talas Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve başladığı günden itibaren, Talas'ın klasikleri arasına giren 'Antika Pazarı', yeni yılın ilk ayında da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 07.01.2023 11:02
  • Güncelleme: 07.01.2023 11:25
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Yeni yılın ilk antika pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve başladığı günden itibaren, Talas’ın klasikleri arasına giren ‘Antika Pazarı’, yeni yılın ilk ayında da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan ve geleneksel hale gelen pazar, birbirinden kıymetli antika ürünleri ile 8 Ocak Pazar günü, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşturmak için gün sayıyor.

Talas’ın tarihi mirasını yansıtan Harman Mahalle Meydanında gerçekleşen organizasyona yine şehir içinden ve şehir dışından pek çok antika ürün meraklısı ve koleksiyonerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

PAZARDA NELER VAR

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tespih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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