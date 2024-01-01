Yeni yılla birlikte gelen düzenlemeler

Yeni yılla birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçti. Bugünden itibaren restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak. Günlük kiralık evler için belge almak artık zorunlu hale geldi yeni yılla birlikte devreye girecek diğer düzenlemeler şu şekilde;

KONUT KİRALAMADA YENİ DÖNEM

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

RESTORAN FİYATLARI GİRİŞE KOYMAK ZORUNDA

Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak.Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

OTOBÜSLERE ARAÇ TAKİP CİHAZI TAKMA ŞARTI GETİRİLDİ

Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine elektronik ortamda iletilecek.

YURT DIŞI TELEFON KAYDI DÜZENLEMESİ

Bir başka düzenleme de yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti. Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

İNŞAAT DEMİRİNE SIKI TAKİP UYGULAMASI

İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Sistem verileri, bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak. Bu adımla kalitesiz demir kullanımını engellemek hedefleniyor.