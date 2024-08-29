Yeni yönetmelikle 2.elde yılda 3 araçtan fazla satış yapılamayacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve yetki belgesi olmayanların araç satışı ilanı veremeyeceği kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılı içerisinde 9 milyon araç alım satımının gerçekleştiğini fakat 5 milyon satışın bireysel, kayıt dışı olarak gerçekleştiğini söyleyen Erkoç, yeni yönetmelikle birlikte kayıt dışı alım satımın önüne geçileceğini dile getirerek “2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından oto galericiliğin iş yerine adı altında yapılamayacağına dair bir genel yayınlamıştı. Bu sebeple de otomobil ticaret merkezleri kuruldu ve bu merkezlerle mesleğe bir standart getirildi. Fakat bazı illerimizde yaşanan çeşitli problemler ve sebeplerden ötürü iş yeri açma belgesinin verilme yetkisi, İçişleri Bakanlığı’na verildi. Evvelinde bu yetkiye sahip olan Ticaret Bakanlığı da akabinde bu zorunluluğu kaldırdı. İş yeri açma belgesi zorunluluğu kalktı ve başvuran herkese yetki belgesi verildi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi bazen yanlış da anlaşılabiliyor, insanlar yalnızca oto galericiler sitelerinden alım-satım yapacağına dair bir zorunluluk yoktur. Otomobil ticaret merkezlerinde de satışlar devam edecek fakat kayıt dışılığın önüne geçilecek. 2023’te yalnızca 4 milyon esnaflar aracılığıyla resmi araç alım satımı gerçekleşti, kalan 5 milyon vergisiz ve kayıt dışı. Bu noktada devletin ciddi bir kaybı olmaktadır, diğer taraftan da meslektaşlarımız adına adaletsizlik oluyor. Yeni yönetmelikle birlikte tıpkı Avrupa’da olan sistem gibi kayıt dışılığın önüne geçilecek” dedi.

‘YILLIK YALNIZCA 3 BİREYSEL SATIŞ YAPILABİLECEK’

Ayrıca yeni yönetmelikle birlikte bireysel satıcıların yılda yalnızca 3 araç alım satımı yapabileceğini de sözlerine ekleyerek “Ailesi ve akrabaları üzerine yapmış olduğu ticaretler de noter aracılığıyla tespit edilebiliyor, bu şahıs yılda 100 araç alıp sattıysa cezasını da ödeyecektir. Ayrıca bundan sonraki dönemlerde yetki belgesini alan esnaf ve tüccarlarımızın ardından illerde ihtiyaca göre ruhsat verilmesi üzerine de çalışmalar yapacağız. Ticari taksi plakalarında olduğu gibi tahkik getirilmesi üzerine çalışacağız, bugün her istediğimiz yere noter, eczane açamıyorsak bizim mesleğimiz adına da aynı durum geçerli olmalıdır” diye konuştu.