Yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e düşürüldü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9’dan Erdoğan imzalı karar ile yüzde 61,5’e çekildi. Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullanma yetkisi bulunuyor.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirilmiş oldu. Vergi, harç ve ceza artışında belirleyici rol üstlenen yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisine, ehliyet-pasaport harçlarına ve trafik cezalarına bu oranda zam gelecek.