Yeniden Refah Kayseri İl Divanı düzenlendi. İl Divanına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş katıldı. İl Divanında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "Önümüzde Kayseri için ve bütün ülkemiz için çok önemli iki tane kongremiz var. Önce 17 Ekim'deki Kayseri kongremizde öyle bir mesaj vereceğiz ki bütün Türkiye diyecek ki Refah Partisi gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Hem de işaret fişeğini Kayseri'den atmış diyecekler. Daha sonra 16 Kasım'da Türkiye'nin en büyük salonu olan Ankara Spor Salonu'nda Arenada üçüncü büyük olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Kayseri'ye verilen 30 otobüs hedefini de inşallah fazlasıyla tutturacağız. En son yaptığımızın 60 binin üzerine koyarak 100 binlik kongreyi hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Peki bunlar olacak mı? Oluyor arkadaşlar. Bütün Türkiye'de bir heyecan kasırgası var ve gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle. Bizi kimse tutamayacak." şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş ise, "Şu anda bu salonda gördüğüm heyecan, rahmetli Erbakan hocamın bizlerden istediği heyecan olduğunu düşünüyorum çünkü Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gitmesi için heyecanlı bir hareket yapması lazım. Neyin heyecanını yaşaması lazım? Arkadaşlar Yeniden Refah Partisi'ni biz iktidara taşımak mecburiyetindeyiz. Biraz sonra Genel Başkan Yardımcımız, Kocaeli Milletvekilimiz geniş bir şekilde anlatacaktır ama ben bir iki kelam edeceğim. Hızlı bir şekilde Yeniden Refah Partisi'ni Meclis'e taşınmak ve iktidara güçlü bir şekilde taşımak mecburiyetindeyiz. Bu heyecan neyin heyecanı olmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Rahmetli Erbakan Hocamın yalın ayakla, ekmek arabasından koşan çocukları anlatırken döktüğü gözyaşları vardı ya, onun heyecanı olmalı. Bu memlekette yalın ayaklı, ekmek arabasından koşan çocuk kalmasın heyecanı olmalı. Bu memlekette 16 bin lira emekli maaşı alıp devlete, millete, ülkesine 25-30 yıl hizmet etmiş, 16 bin lira maaş alarak belki 20 bin lira kira ödemeye çalışan emekliler kalmasın heyecanı. Bu heyecan, asgari ücretle, sadece 22 bin lirayla, az önce söylediğimiz gibi, belki 18-20 bin lira kira vererek 2 bin lirayla, Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor televizyonlarda 3 tane çocuktan bahsediyor ama 3 tane çocuğun boğazını hesapladığımızda 5 kişilik bir aileyi aylık sadece 28 bin lira ne yazık ki mutfak masrafları oluyor. 22 bin lirayla geçinmesinin heyecanı arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan da, "Biz yaklaşık 60 günde az laf çok iş yaptık. Bence bu yeterliydi. Kayseri teşkilatımız bundan sonra iktidara zaten yürümüş bir teşkilattı. İktidarda ne kadar kalacağını kendisi belirleyecek bir teşkilat olmuştur. Yarın seçim olsa Kayseri'de birinci partiyiz Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.