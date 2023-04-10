Yeniden Refah Partisi adayları basın açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi milletvekili kesin aday listesini bugün açıkladı. Listeler açıklandıktan sonra YRP İl binasında YRP Kayseri Milletvekilleri adayları basın açıklaması yaptı.

Bütün kesimi kapsayan bir aday profilleri olduklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Önder Narin, "Kayseri'de yaşayan bir adayı olarak Bizler 4 yıl önce yola çıkmış olduğumuz Yeniden Refah Partisi teşkilatları on adayımızla birlikte bugün itibariyle sahaya çıkmış durumdayız. Kayseri'de aday profilimiz genç adaylar ve hanım adaylarımız da mevcut. Dolayısıyla bütün kesimi kapsayan bir aday profilimiz var. Ve ben bütün ekibimle birlikte Kayseri'de inşallah en yüksek düzeyde milletvekili oranına sahip olarak 14 Mayıs'ta seçimleri kazanacağımızı düşünerek bugünden itibaren diğer partilerden inşallah bizlere rahatlıkla oy vermek isteyen vatandaşlarımız iyi ki Yeniden Refah Partisi var diyecekler. Alternatif olduğunu görecekler ve kalpleri mutmain olarak, rahat olarak da bütün kardeşlerime Yeniden Refah Partisi mührünü basacaklardır. 34 gün içerisinde bizler gecemizi gündüzümüze katarak, nasıl 4 yılda vatandaşımızın içerisinde seçim zamanı değil, geçim zamanı olacağız demişsek, şimdi de seçime kadar yatmadan, uyumadan, yemeden içmeden gerekirse Kayseri'yi yeni ve düzgün milletvekili aday profiline ve düzgün temsile kavuşturabilmek için bütün Kayserili esnaflarımız, çiftçilerimiz, memurlarımız, vatandaşımız, asgari ücretlimiz sanayicimiz ve kentlimiz bütün dostlarımız, bütün arkadaşlarımız biz hep birlikte sizi temsili için meclise gideceğiz. Ve sizin adayınız olarak sizden biri olarak milletvekili olarak sizin gerçekten temsilciniz olarak inşallah en yüksek düzeyde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'KAYSERİ HALKININ SORUNLARINI YAKINDAN TAKİP EDEREK ÇÖZÜM YOLLARI ARAYACAĞIM'

Tüm Kayseri halkının sorunlarını yakından takip ederek çözüm yolları arayacağını dile getiren Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Ercan Aras, "Ülkemizin en önemli stratejik sektörlerinin birisi olan tarım ve hayvancılık konusunda diğer partiler aday listelerine sektör ile iç içe sorunları ve sıkıntıları yakından takip ederek kişileri almamışlardır. Bu bizim için çok önemli. İşte Yeniden Refah Partisi bu alanda farkını ortaya koymuş, üretim, istihdam ve ihracat modeliyle biz üreticileri kadrolarına dahil etmişlerdir. Bizler de ilçelerimizde köy, kasaba ve mahallelerimizde kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatıp ve vatandaşlarımızın oylarına talip olacak sektörde yaşanılan sorun ve sıkıntıların takipçisi olup çözüm yolları arayacağız. Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda tüm Kayseri halkının ve sorunlarını her zaman yakından takip ederek çözüm yolları arayacağım. Et üreticilerimizin bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



'HALKIMIZI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM'



Mecliste, Kayseri halkını güçlü bir şekilde temsil edeceklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Ali Rizvan, "Yeniden Refah Partimizin kurulduğu ilk günden bugüne kadar gerek Kayseri il teşkilatımız da gerekse çeşitli kademelerde görev aldım. Bu bağlamda il mali işler birim başkanlığı, il ekonomik birim başkanlığı görevlerini layıkıyla yerine getirdim. Adalet ve şeffaflık ilkesinden asla vazgeçmedim. Bu bağlamda 14 Mayıs seçimlerinde bizlere verilecek yetkiyle de meclis güçlü bir şekilde yine bu ilkelerden asla taviz vermeden halkımızı güçlü bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Murat Yılmaz ise, "Genel başkanımız, Doktor Fatih Erbakan Bey'in teveccühleriyle şu anda da altıncı sıradan Kayseri milletvekili adayı olarak sizlerin hakkını en iyi şekilde temsil etmek için desteğinize ihtiyacımız vardır. Yeniden Refah Partisi yıllar önce olduğu gibi tekrar meclise girip tekrar bizim düşüncelerimizi, yol çizgimizi desteğinizle daha iyi savunabilmek için 10 arkadaşımızla karşısınıza çıkıyoruz. Kayserimizin teveccüh edip bizleri desteklemesini bekliyoruz" dedi.