Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı
Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Cumhur İttifakına katıldığı öğrenildi.
- 24.03.2023 17:21
- Güncelleme: 24.03.2023 17:21
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Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Cumhur İttifakına katıldığı açıklaması geldi. Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.
1ha
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