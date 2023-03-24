Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Cumhur İttifakına katıldığı açıklaması geldi. Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.