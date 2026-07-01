Yeniden Refah Partisi en çok üyesi olan üçüncü parti oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre Yeniden Rehah Partisi geçtiğimiz seneye göre üyesi sayısını 53 bin 12 artırarak 703 bin 85 üye ile en çok üyesi olan üçüncü parti oldu.

Yeniden Refah Partisi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Milletimizin teveccühü büyüyor, Yeniden Refah güçlenmeye devam ediyor. Yargıtay tarafından açıklanan son resmi üye sayılarına göre Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi olma konumunu korumuştur.

Henüz sekiz yıllık bir siyasi hareket olmasına rağmen, yarım asra yaklaşan hatta yarım asrı geride bırakan birçok siyasi partiyi geride bırakmış olması; milletimizin adalet, ahlak ve Milli Görüş anlayışına duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Bu başarı; makamların değil, inancın; çıkar hesaplarının değil, samimiyetin; günü kurtarma siyasetinin değil, milletin derdiyle dertlenen kadroların başarısıdır. Aziz milletimizin gösterdiği teveccüh ve teşkilatlarımızın fedakâr çalışmalarıyla Yeniden Refah Partisi, her geçen gün daha da büyümekte ve Türkiye'nin umut veren en güçlü siyasi hareketlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizlere güvenen kıymetli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.