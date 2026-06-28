Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeli, 'Kendi davasına ihanet eden gittiği yerde bereket bulamaz'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci Kayseri’ye gelerek açıklamalarda bulundu. Müjdeci, partiden istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan belediye meclis üyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Buradan giden kardeşlerimiz bizden bir şey koparamazlar. Niçin koparamazlar? Kendilerine güvenselerdi, bağımsız girselerdi. Kendi babalarının oğulları olsalardı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettikleri gibi meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekirdi. Burada 'Ben şununla anlaşamıyorum, bununla anlaşamıyorum' diyerek küçük siyasi hesaplarla, bu arkadaşlarımızın artık ne karşılığında geçmişse; Bir cümleyle zannetmiyorum ikna olduklarını. Mutlaka başka şeyler döndü. Tüm Türkiye'de ana muhalefetten, İYİ Parti'ye, Yeniden Refah Partisi'ne, diğer siyasi partilerden ki dün de bir vilayetin belediye başkanı AK Parti'ye geçti. AK Parti herhalde CHP'nin arınma sürecini farklı algıladı. Orada arınanların AK Parti'ye geçmesi, herhalde aklanma, akmatik olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. 3-5 tane arkadaşımızın gitmesi bizim için bir kıymeti yok. Herkes kıymetlidir ama makamı rakama tercih edenlere karşı biz sert bir muhalefetimizi sergileyeceğiz. Hazine yardımı almayan bir siyasi partiyken kendileri belki babasının dahi vermeyeceği makamları verdi Yeniden Refah Partisi onlara. Kendileri de maalesef kendi davalarına ihanet ettiler. Bunu net şekilde söylemek istiyorum. Ve kendi davasına ihanet eden gittiği yerde bereket bulamaz” şeklinde konuştu.