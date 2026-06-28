Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Özcan 'Kayseri sanayide bir darboğazın eşiğinde'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Fatih Müjdeci, çeşitli ziyaretler ve program dolayısıyla Kayseri’ye ziyarette bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Fatih Müjdeci, İl Başkanı Ali Özcan ve beraberindeki heyet, Kazancılar Çarşısı’na ziyarette bulunarak esnafla bir araya geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, “Kayseri'de ticaretin kalbi diyeceğimiz bir mekandayız bugün; Kazancılar Çarşısı'ndayız. Genel Başkan Yardımcımız Muhammet Fatih Müjdeci Beylerle beraber bugün esnaf ziyareti gerçekleştiriyoruz. Fark etmişsinizdir; yaklaşık on dakikadır beş adım atamadık. Üye yazmaya devam ediyoruz, akın akın vatandaşın teveccühü ile karşı karşıyayız. Kayseri, ticaret şehri. Ekonomisinden, sanayisinden övünen bir şehir. Yalnız 2017 yılında 18 firmayla temsil edildiğimiz İSO 500 firma sayısında bugün 11 firmaya kadar düşmüş durumda. Yani orantısal olarak baktığımızda yüzde 40'a yakın gerilemedeyiz. Dolayısıyla Kayseri aslında sanayide de bir darboğazın eşiğinde. Bize veriler bunu da gösteriyor zaten, veriler bunu da bize söylüyor. Bu verilerin ışığında bakacak olursak Kayseri'de aslında sanayi kuruluşlarımızda bir kriz çanları çalıyor. İşte Kayseri Şeker Fabrikası ilk 100'lerdeydi, 150'lerdeydi; çok geriye dönük bir basamak sayısı düşürdü. Buna benzer birçok örnek verebiliriz. Dolayısıyla acil bir şekilde memleketin en büyük probleminin ekonomi olduğunu; evde kazanın kaynamadığını net bir şekilde dile getirebiliriz. Esnaf aslında halinden çok memnun değil. Kayseri ekonomisinin kalbi Kazancılar Çarşısı'na girdik ama burada da esnaf aslında ziyaret ettiğimizde sıkıntılarını dile getiriyor. "Kuyumcu zengin olur" diyerekten girdik ama onlar, "Bizim de yüzümüz gülmüyor" dedi. Bir durağanlık var, bir geriye doğru dönüş var. "Biraz sabırlı olmak gerekiyor" diye de ifade ettiler. Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak aslında ülkenin en büyük probleminin ekonomi olduğunu dile getirebiliriz. Esnafımızın da yanında durmaya devam ediyoruz bu konuda” ifadelerini kullandı.