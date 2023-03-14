Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı süreci başladı

Süreç hakkında konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Feridun Öztaş, “Bizler makam ve mevki için siyaset yapan insanlar değiliz. Kimseyle milletvekilliği ve bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Bizim için önemli olan milli görüşün iktidar olmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise milletvekilliği aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. Milletvekilliği aday adaylık çalışmalarını ve süreci anlatan Yeniden Refah Kayseri İl Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Genel Sekreteri Feridun Öztaş, “Yeniden Refah Partisi olarak geçtiğimiz hafta milletvekilliği aday adaylık başvuruları başladı. Geçtiğimiz hafta aday adaylarıyla istişarede bulunduk. Yapılacak aday adaylık başvuruları için gerekli olan belgeleri ifade ettik. Dosyaların ve sürecin nasıl işleyeceğinden anlattık. Bu hafta itibariyle de aday adaylığı başvuru formlarını almaya başladık. İlk aday aday başvuru formumuzu bir depremzedemizden aldık. Bunun sebebi siyasetin deprem felaketinin önüne geçmemesiydi. Depremde yaşanan acıların unutulmaması içindi. Bu konuda ayrı bir hassasiyetimiz var. Kayseri Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı olarak yoğun bir yardım çalışmasında bulunduk. Son dönemde yaşanan siyasi olaylar deprem gündeminin önüne geçmiş oldu. Biz bu konudaki hassasiyetimizi ilk depremzede aday adaylığı başvurusunu alarak göstermiş bulunuyoruz. Depremde en çok etkilenenler bayanlar ve çocuklardı” ifadelerini kullandı.

‘KİMSEYLE MİLLETVEKİLLİĞİ VE BAKANLIK PAZARLIĞI YAPMIYORUZ’

İttifak görüşmelerinin ana temasının milli görüş prensipleri üzerine olduğunu belirten Öztaş, “Geçtiğimiz hafta 100’ün üzerinde milletvekilliği aday adaylığıyla görüştük. Bu hafta inşallah dosyalarını dağıtmaya başlayacağız. Bu dosyaları genel merkezimize ileteceğiz. Orada belirli yoklamalarda geçecek ve adaylarımız belli olacaktır. Son yaşanan gelişmelerden sonra YRP’yi duymayanlarda duydu. Bazı şeyler birçok hayırlı şeylere vesile olmuş oldu. YRP’nin izlemiş olduğu politikaları insanlar daha iyi anladı. Bizler makam ve mevki için siyaset yapan insanlar değiliz. Kimseyle milletvekilliği ve bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Bizim için önemli olan milli görüşün iktidar olmasıdır. Milli görüş prensiplerinin iktidara gelmesidir. Milli görüş prensipleri bu ülkede iktidara gelmediği müddetçe kimin iktidar olduğunun herhangi bir önemi yoktur. Şu an ittifak görüşmelerinin de ana teması bunun üzerinedir. İnşallah yakın zamanda da genel başkanımız bunun üzerine bir karar verecektir. Bizler YRP teşkilatları olarak genel başkanımızın vereceği bütün kararların arkasındayız. Bugün bile seçime tek başımıza girecekmiş gibi çalışıyoruz. Genel başkanımız hangi yönde karar verirse bizlerde o doğrultuda yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.