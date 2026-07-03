Yeniden Refah Partisi’nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'

Özcan, “Bugün açıklanan rakamlar, kalıcı bir ekonomik iyileşmeden ziyade mevsimsel etkilerin oluşturduğu geçici ve suni bir rahatlamayı yansıtmaktadır. Vatandaşın cebine, mutfağına ve pazar filesine baktığımızda fiyatların hâlâ yüksek seyrettiğini, alım gücünün ise her geçen gün zayıfladığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon oranı düşse de hayat pahalılığı devam ediyor”

İl Başkanı Özcan, enflasyon oranındaki düşüşün fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini belirterek, “Vatandaş hâlâ kira, elektrik, doğalgaz, eğitim ve temel gıda harcamalarında büyük bir yük taşımaktadır. Yaz mevsiminin geçmesiyle birlikte bu geçici etkinin ortadan kalkması hâlinde, ekonomideki yapısal sorunlar yeniden daha ağır şekilde hissedilecektir.” dedi.

“Ekonomi milletin pazardaki alışverişiyle ölçülür”

Ekonominin masa başında açıklanan istatistiklerle değil, halkın günlük yaşamıyla ölçülmesi gerektiğini söyleyen Özcan, “Millet rahatlamadığı sürece açıklanan rakamların toplum nezdinde bir karşılığı olmayacaktır.” diye konuştu.

“Türkiye’nin ihtiyacı kalıcı çözümler”

Özcan, Türkiye’nin günü kurtaran politikalar yerine üretimi artıran, israfı önleyen, adil paylaşımı esas alan ve vatandaşın alım gücünü kalıcı olarak yükselten bir ekonomik anlayışa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.