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- Yeniden Refah Partisi'nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Yeniden Refah Partisi'nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi. Özcan, açıklanan rakamların vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, yaz aylarının getirdiği mevsimsel etkilerin enflasyon üzerindeki baskıyı geçici olarak hafiflettiğini, ancak bunun kalıcı bir iyileşme anlamına gelmediğini vurguladı.
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