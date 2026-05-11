Yeniden Refah Partisi'nden Kayseri'de 13 ilçede üye hamlesi

Kayseri’de toplam 13 ilçede yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşla bir araya gelen teşkilat üyeleri, partinin projeleri ve vatandaşın beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. İl Başkanı Ali Özcan, yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek projelerimizi ve milletimizin beklentilerini konuşuyoruz. Gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Partimiz Kayseri’de her geçen gün güçlenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bizler çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de vatandaşımızın istek ve beklentileri doğrultusunda önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca, sahada görev alan teşkilat mensuplarına ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.