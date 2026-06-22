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Yeniden Refah Partisi'nden Seyyid Burhaneddin Külliyesi Takdiri

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın, TV 1 kanalında Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu alanın külliyeye dönüştürüleceğini duyurması kamuoyunda ve Yeniden Refah Partili çevrelerde takdir toplarken, YRP İl Başkanı Ali Özcan Özcan konunun başka bir boyutuna dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'nden Seyyid Burhaneddin Külliyesi Takdiri

Kayseri’de manevi değerler üzerine yapılan tartışmalara Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özcan, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin ismini taşıyan caddenin geçmişte değiştirilerek farklı bir isimle anılmaya başlandığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bugün türbenin bulunduğu alanı külliyeye dönüştürmekten bahsedenlerin, öncelikle Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin adını yaşatan caddeye eski ismini yeniden vermeyi düşünüp düşünmediklerini açıklamaları gerekmektedir.”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı, bir yandan Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin manevi mirasının ön plana çıkarılmasının olumlu olduğunu, ancak diğer yandan isminin kaldırıldığı cadde konusunun görmezden gelinmesinin kamuoyunda çelişki yarattığını vurguladı.

Özcan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Kayseri’nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri’ne vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir.”

Bu açıklama, Kayseri’de tarihi ve manevi mirasın korunması konusunda yeni bir tartışma başlığı açmış görünüyor.

Haber Merkezi

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