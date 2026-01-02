Yeniden Refah'ta Toplu İstifa: YRP'de Neler Oluyor?

Geçtiğimiz hafta istifa eden Yeniden Refah Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ömer Oymaağaçlıo'nun ardından teşkilattan 37 kişinin daha istifa etmesi teşkilatta adeta depreme oldu.

Yeniden Refah'ta Toplu İstifa: YRP'de Neler Oluyor?

Kayseri'nin ikinci en büyük partisi olan Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Ali Özcan ve İl yönetiminden konuyla ilgili herhangi açıklama hâlâ yapılamadı.

Seçimlerde yüksek bir başarı elde edilen Kocasinan ilçesine hâlâ bir Başkan atanamaması partide yeni istifalar ve yaprak dökümü olacak mı sorularını akla getiriyor.

Hacı Ömer Oymaağaçlıo ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak İl Başkanımız Ali Özcan ile yönetim anlayışımızdaki uygulamalar ve davranış biçiminden dolayı istifa ettiğini ve Milli Görüş davasında Yeniden Refah Partisinin bir neferi olarak partiye hizmet edeceğini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
CHP'li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
CHP’li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
2025'in popüler bebek isimleri belli oldu
2025’in popüler bebek isimleri belli oldu
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!