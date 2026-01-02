Yeniden Refah'ta Toplu İstifa: YRP'de Neler Oluyor?

Kayseri'nin ikinci en büyük partisi olan Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Ali Özcan ve İl yönetiminden konuyla ilgili herhangi açıklama hâlâ yapılamadı.

Seçimlerde yüksek bir başarı elde edilen Kocasinan ilçesine hâlâ bir Başkan atanamaması partide yeni istifalar ve yaprak dökümü olacak mı sorularını akla getiriyor.

Hacı Ömer Oymaağaçlıo ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak İl Başkanımız Ali Özcan ile yönetim anlayışımızdaki uygulamalar ve davranış biçiminden dolayı istifa ettiğini ve Milli Görüş davasında Yeniden Refah Partisinin bir neferi olarak partiye hizmet edeceğini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı.