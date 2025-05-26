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  • Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yenidoğan Mahallesi, altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları ile konforunu artırmaya hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi, bu çalışmalarla bölgenin estetik ve fonksiyonel değerini yükseltmeyi hedefliyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bölgedeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen projeler, hem Yenidoğan’ın görünümünü güzelleştirecek hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak. Yapılan açıklamalara göre, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor, böylece vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi sağlanacak.

Yoğun Çalışmalar Sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hüral, Samur ve diğer sokaklarda yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Altyapı kurumları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu projeler, yol ve çevre düzenlemesinin ardından asfaltlama işlemleri ile tamamlanacak.

Vatandaşlardan Olumlu Tepkiler

Çalışmalar sırasında mahalle sakinleri, gerçekleştirilen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çabalarını takdir ettiklerini ifade ettiler. “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” şeklindeki ifadeler, yapılan işlerin toplumda yarattığı olumlu etkiyi gözler önüne seriyor.

Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmalar, çevre mahallelerde de devam ediyor ve bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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