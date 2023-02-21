Yenifakılı'da depremzede çocuklara özel etkinlik düzenlendi

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine deprem bölgesinden gelen depremzede ailelerin çocukları için kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlik düzenleniyor.

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  • 21.02.2023 16:30
  • Güncelleme: 21.02.2023 16:30
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Yenifakılı'da depremzede çocuklara özel etkinlik düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine deprem bölgesinden gelen depremzede ailelerin çocukları için kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlik düzenleniyor.

Yenifakılı Halk Kütüphanesi’nde depremzede çocukların keyifli vakit geçirmesi ve depremin etkilerinin en aza indirilmesi için çeşitli oyunlar, Hacivat ve Karagöz, kukla gösterisi, resim, çanta boyama etkinlikleri düzenleniyor.

Deprem bölgesinden ilçeye birçok depremzedenin geldiğini söyleyen Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, “Başta çocuklarımız olmak üzere deprem bölgelerinden gelen ailelerimiz büyük bir travma yaşadılar. Biz de

Yenifakılı Kaymakamlığı olarak bu zor günlerinde bu travmayı en az hasarla atlatabilmeleri için ellerimizde gelenini yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Altay, kurumların iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Hacivat Karagöz gösterisi, kukla gösterisi, resim etkinliği, çanta boyama etkinliği düzenlendik. Etkinliğe katılan ailelerimiz ve çocuklarımız bu sayede depremin oluşturduğu olumsuz havadan bir nebzede olsa uzaklaşmış oldular. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımız ilçemizdeki çocuklarla kaynaşarak bu etkinlikte çok keyifli vakit geçirdi. Bu etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek.” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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