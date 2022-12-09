Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin de destekleriyle düzenlenen İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin de yerini aldığı etkinlikte Büyükşehir’in stantları ilk günden ilgi görmeye başladı.

16 ilçesinin her birinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve turizm potansiyeli ile Kayseri’nin tanıtılacağı Kayseri Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. 11 Aralık Pazar Günü’ne kadar her gün saat 13.00 ile 22.00 arasında misafirlerini karşılayacak Büyükşehir stantları, etkinliğin ilk gününden ilgi gördü. Stantlarda Kayseri’nin mutfak lezzetlerinden, ilçelerine, turizm değerlerinden, son yıllarda gün yüzüne çıkarılanlar başta olmak üzere, şehrin kültürel mirası da dâhil pek çok alanda tanıtımlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin de şehrin değerlerini tanıtan stantlarla yerini aldığı etkinlikte 11 Aralık Pazar gününe kadar İstanbul’daki Kayserililer ile Kayseri’yi merak eden vatandaşlar stantlarda ağırlanacak ve kadim kentin tanıtımı yapılacak.

Kayseri Tanıtım Günleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu destekleriyle düzenleniyor.