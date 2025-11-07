Yeniköy Mahallesi'nde Pirdede Kur'an Kursu hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Pirdede Kur'an Kursu'nun açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri; Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Yine Melikgazi Belediyesi, yine Mustafa Palancıoğlu, yine bir hayırseverimizle beraber bir proje, bir Melikgazi klasiğinde hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aşağı yukarı bunu her hafta yapıyoruz. Kayseri’nin değil, Türkiye’nin en fazla okul yapan belediye unvanına sahip olan Melikgazi Belediye Başkanımıza, bu hayırlara öncülük yaptığı için, halkımızın güvenine mazhar olarak bu hayırları kamuya ait binalarda da olsa büyük bir imkan sağlayarak çaba sarf ettiği ve hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum, alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ BÖHÜRLER: ‘KUR’AN KURSUNUN AÇILMASINA VESİLE OLAN HERKES ÇOK BÜYÜK HİZMET GERÇEKLEŞTİRİYOR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de okumanın ve öğrenmenin önemine değinerek: “Okumak, Rabbimizi bilmeye, Allah’ı daha iyi tanımaya bize vesile olur. Buna vesile olan herkes, çağlar boyunca büyük bir hizmeti gerçekleştirmiş oluyorlar. Allah’ın ismini yeryüzünde yüceltmek, nesillere öğretmek ve onun manasını daha doğrusu sadece lafz olarak ezberletmek değil, manasını öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bu Kur’an kursunun açılmasına vesile olan Pirdede ailesine, bu hayrı getirip buraya veren iş adamımıza, beye, kıymetli başkanımıza, burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: ‘BAĞIŞLAR SAYESİNDE İŞ BEREKETLENİYOR’

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kur’an Kursu’nun açılma sürecinden söz ederek: “Arif Bey bana geldi geçen sene, bir buçuk sene oldu. Dedi ki "Ya başkanım böyle böyle bizim rahmetli olan bir büyüğümüz vardı, teyzemiz. Vefat etmeden önce bana belli miktar bir para bıraktı." dedi. Ondan sonra baktık o parayla aslında Kur'an kursu yapmamız zor. Yarısını karşılıyor yaklaşık. Onun üstünü biz tamamladık ve onun adına, o ailenin adına bu Kur'an kursunu yapmış olduk. Ama kendisine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yaşlı teyzemizin son döneminde kendisine teslim ettiği parayı belediyemize yatırarak bu Kur'an kursunun hayata geçmesine vesile oldu. Yine annesi, teyzesi, eşi, herkes burada. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah verenlerden olmayı nasip etsin. Kayseri hakikaten öyle, yüz bin lira da olsa, elli bin lira da olsa bir şekilde bağış yapıyor ve bu bağışlar sayesinde iş bereketleniyor. Biz de işin içine giriyoruz. Bazen yüzde 50'sini, bazen yüzde 30'unu, bazen yüzde 70'ini veriyoruz ve tüm belediyeler hizmet ediyor” diye konuştu.

İL MÜFTÜSÜ AYVAZ: ‘BÜYÜK BİR HİZMET YAPIYORUZ’

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise eğitime verilen desteğin ne kadar kıymetli olduğundan bahsederek: “Biz İl Müftülüğü olarak hem yaygın hem de örgün eğitim yapıyoruz. Şu anda 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda 11 bin öğrenci var. Bu şu demek, Türkiye'de birçok ufak ildeki 4-6 yaş öğrencisinden daha fazla. Yani biz bu kadar büyük bir hizmet yapıyoruz ve bunun yanında 4-6 yaşta sizlerin desteği, hayırseverlerimizin katkısı, belediye başkanlarımızın yardımlarıyla Türkiye birincisiyiz” şeklinde konuştu.

MUHTAR ALAN: ‘BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA’

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Alan da Başkan Palancıoğlu’na teşekkürlerini sunarak: “Değerli başkanıma buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir Kur'an kursu istedik, bir kelimemize, Allah razı olsun, Kur'an kursumuzu bir yıl içerisinde yaptı ve hizmete sundu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ne zaman bir işimiz düşse başkanıma, Allah razı olsun, her zaman yanımızda, her zaman isteklerimize cevap veriyor. Buradan başkanımdan bir isteğim daha olacak: Akıl Küpü Kütüphane istiyoruz başkanım. Mahallemizde öğrencimiz çok. Bunu da yapacağınızdan eminim. Saygılar sunuyorum hepinize. Hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.