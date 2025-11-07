Yeniköy Muhtarı Alan: 'Palancıoğlu Başkanımdan Akıl Küpü Kütüphane istiyoruz, mahallemizde öğrencimiz çok'

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Pirdede Kur'an Kursu'nun açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri; Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Alan da Başkan Palancıoğlu’na teşekkürlerini sunarak: “Değerli başkanıma buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir Kur'an kursu istedik, bir kelimemize, Allah razı olsun, Kur'an kursumuzu bir yıl içerisinde yaptı ve hizmete sundu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ne zaman bir işimiz düşse başkanıma, Allah razı olsun, her zaman yanımızda, her zaman isteklerimize cevap veriyor. Buradan başkanımdan bir isteğim daha olacak: Akıl Küpü Kütüphane istiyoruz başkanım. Mahallemizde öğrencimiz çok. Bunu da yapacağınızdan eminim. Saygılar sunuyorum hepinize. Hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.