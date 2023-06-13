'Yenilenebilir Enerji' Hamleleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, güneş ve biyogazdan enerji üretimi için önemli santrallerin hayata geçirildiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 10:06
  • Güncelleme: 13.06.2023 10:42
  • 130
'Yenilenebilir Enerji' Hamleleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr, güneş ve biyogazdan enerji üretimi için önemli santrallerin hayata geçirildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısında yenilenebilir enerji üretimine yönelik önemli kararlara imza atıyor. Gündem maddeleri arasında İncesu ilçesi, Fırınönü Mahallesi’nde Rüzgâr Enerji Santrali tesis edilmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş. tasarrufuna bırakılmasına ve elde edilecek öz tüketim fazlası elektrik üretimi kazancının KDV hariç kısmından yüzde 0,5 (Bindebeş) oranındaki tutarın, taşınmazın kullanım bedeli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi talebi meclis üyelerince görüşüldü. Başkan Büyükkılıç; “Bu defa RES diyoruz. Rüzgâr Enerjisi’ne girelim diye proje üretiyoruz. Yenilenebilir enerji, hem çevre açısından hem de bölgemizde rüzgâr enerjisinde önem arz ettiğini vurgulama anlamında, 4 senede de kendisini amorti ediyor diye biliniyor. Hem enerji açığını kapatma hem de enerjiye katkı sağlama anlamında çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, biyogazdan enerji üretiminin de Beydeğirmeni Projesi içerisinde devam ettiğini ifade ederek; “Hem çevreci hem de 1 kuruş belediyemizin cebinden çıkmadan yap işlet devret modeli ile verdik, en güzel hizmetlerden birisi, önemli bir çalışma oldu” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin enerjiden enerjiye, hizmetten hizmete koştuğunu söyledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Halı yıkama fiyatları güncellendi

Halı yıkama fiyatları güncellendi

DAHA FAZLA
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı