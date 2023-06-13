'Yenilenebilir Enerji' Hamleleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr, güneş ve biyogazdan enerji üretimi için önemli santrallerin hayata geçirildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısında yenilenebilir enerji üretimine yönelik önemli kararlara imza atıyor. Gündem maddeleri arasında İncesu ilçesi, Fırınönü Mahallesi’nde Rüzgâr Enerji Santrali tesis edilmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş. tasarrufuna bırakılmasına ve elde edilecek öz tüketim fazlası elektrik üretimi kazancının KDV hariç kısmından yüzde 0,5 (Bindebeş) oranındaki tutarın, taşınmazın kullanım bedeli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi talebi meclis üyelerince görüşüldü. Başkan Büyükkılıç; “Bu defa RES diyoruz. Rüzgâr Enerjisi’ne girelim diye proje üretiyoruz. Yenilenebilir enerji, hem çevre açısından hem de bölgemizde rüzgâr enerjisinde önem arz ettiğini vurgulama anlamında, 4 senede de kendisini amorti ediyor diye biliniyor. Hem enerji açığını kapatma hem de enerjiye katkı sağlama anlamında çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, biyogazdan enerji üretiminin de Beydeğirmeni Projesi içerisinde devam ettiğini ifade ederek; “Hem çevreci hem de 1 kuruş belediyemizin cebinden çıkmadan yap işlet devret modeli ile verdik, en güzel hizmetlerden birisi, önemli bir çalışma oldu” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin enerjiden enerjiye, hizmetten hizmete koştuğunu söyledi.