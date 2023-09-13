Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi'den yeni bir GES projesi daha

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ve Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile kuracağı Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir adım attı.

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  • 13.09.2023 11:16
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:05
Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi'den yeni bir GES projesi daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ve Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile kuracağı Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir adım attı.

Başkan Doç. Dr. Palancıoğlu, yeni GES projesinin kurulması için elektrik idaresi yetkilileri ile yenilenebilir enerji bağlantısı protokolü imzaladı.

Melikgazi birçok alanda güneş enerjisi kullanacak

İklim değişikliğinin önlenmesine de önemli katkı sağlayacak olan yeni projenin yakında hayata geçirilerek Melikgazi’nin hizmetine sunulacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ARGE Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış ve Avrupa Birliği tarafından kabul gören bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde özellikle alternatif enerji ile ilgili bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Melikgazi Belediyemizin çatı üzeri yapılmış GES’leri vardı. İlave boş alanların, çatı üzeri otoparkların özellikle güneş enerji santralinin kurulması, otomobil şarj istasyonunun kurulması ve özellikle de kırsal kalkınmayı destekleme çerçevesinde sulama suyu ile ilgili enerji giderlerinin karşılanması için yine bir GES’in kurulması projesi onaylandı. Biz 3 milyon TL’nin üzerinde hibeyi bu çerçevede belediyemize kazandırmış oluyoruz. ARGE’deki mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Alternatif enerjinin elektrik idaremiz tarafından bağlantı izin ve onaylarının alınması ile ilgili protokolü imzaladık. KCETAŞ’a teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi hem Avrupa Birliği’nden hem diğer fonlardan hibeler alarak hem ihtiyacımız karşılayacağız hem de tasarruf yaparak belediyemizin daha nitelikli yatırım yapması ve belediyemizin bütçesini rahatlatma açısından çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun.” dedi.

Yeni yapılacak güneş enerji santrali ile birlikte belediyenin güneş enerji santrali 3500kWp gücüne çıkarılmış olacak ve tüketilen elektrik enerjisini büyük ölçüde karşılayacak. Belediye hizmet binasının çatısına ve otopark alanına kurulacak santral 127kWp gücünde olacak. Proje çerçevesinde TOGG gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulacak. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden alınacak. Projede elektrikli araçların belediye hizmetlerinde kullanımlarını arttırmak adına elektrikli atık toplama aracı da satın alınarak Melikgazi ilçesinin hizmetine sunulacak.

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İHA

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