Yenilenen Sema Yazar Parkı coşkuyla açıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan Sema Yazar Parkı büyük bir coşkuyla açıldı.

Kayseri’nin en eski parklarından biri olan Sema Yazar Parkı’nı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 5 yılda 250 parkı ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Çınar ağaçlarıyla Melikgazi’yi yeşillendirerek yıllar sonra da hatırlanmak istediğini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Sema Yazar Parkı’mız gerçekten uzun süredir kullanılan bir park ve dolayısıyla oldukça eskimişti. Biliyorsunuz, pandemi döneminde “80 günde 80 park dedik” ve 80 gün içerisinde 80 tane parkı kazandırarak toplam 400 bin metre alanı yeşillendirdik. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bu park sayısı arttı ve 5.5 yıl gibi bir sürede tam 250 parkı Melikgazi’mize kazandırdık. Yaklaşık 4.000.000 metrekare olan yeşil alanımıza inşallah yenilerini ilave etmeye devam edeceğiz. Ancak yeni parkların haricinde tıpkı Semaya Yazar Parkı gibi yenileyeceğimiz birçok park oluyor ve yeniliyoruz. Güzel bir müjdeyi de vereyim! Şu anda zannediyorum Türkiye’nin en büyük fidan ve ağaç alımını yapmak üzereyiz. Bizim sloganımız: “Fidan değil; ağaç dikiyoruz”! Dedeman Parkı’na yaklaşık 15-20 yaşında çınar ağaçları diktik. Bundan 30-40 sene sonra nasip olur da ismimiz anılırsa, Mustafa Palancıoğlu çınar diken bir başkan olarak anılacak ve çınarları inşallah her tarafa dikeceğiz. Elimizden geldiğince KAYEMA Vakfı’nı da destekliyoruz. Kayseri’nin iklimine uygun Londra çınarlarını her yere dikiyoruz. Projelerimizi tasarlarken büyük bir enerji ve motivasyonla yola çıkıyoruz. 5.5 senedir Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz de gece gündüz demeden çalışıyor. İnsanların fotoğraf çektirebilmeleri, ailecek gezebilmeleri, gençlerin uğrak noktası olmasını istediğimiz için açılışımızı özellikle akşam saatinde ve vatandaşlarımız ile personelimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İhale yapmadan kendi personelimizin çabasıyla bu park ortaya çıktı. Kendi personelimizle özel sektörden ihaleye gerek duymadan da harika işler yapabiliyoruz. Emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Bir müjde daha vermek istiyorum! ’Çarşı Melikgazi’ diye bir hayalim vardı. Örneği yurtdışında bulunan, market ve gıda AVM tarzında bir proje. Kayseri’nin tüm yöresel ürünlerini burada bulabilecek; misafirlerinizi burada ağırlayabileceksiniz. Nasip olursa Aralık ayı içerisinde açılışımızı yapacağız ve Çarşı Melikgazi sizin ve misafirlerinizin uğrak noktası olacak. Bunun dışında bir müjdemiz daha var: ’Dedeman Parkı ve Nazmi Toker Kültür Merkezi’. Eski Dedeman Okulu’nu kaldırarak toplam 7000 metrekare alanı park yaptık. Şu anda içinin tefrişine başlıyoruz. Burası sanat atölyelerinin olduğu, çeşitli eğitimlerin, kurslarının verildiği, sergilerin yapıldığı bir sosyal merkez haline gelecek. Yıl bitmeden açılışını yapacağız inşallah. Hayırlı, uğurlu olsun.”