Yenilgi sonrası Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Hodri Meydan: 'Buyrun Yönetin!'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımın iç saha maçlarını oynadığı stadyumda basın açıklaması yaptı. Dün Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Açıkalın, “Tabi moralsiz olduğumuz her halimizden belli. Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk. Bütün şehrin olduğu gibi bizim de çok bozuk. Şimdi tabi benim Kayserispor'la ilk tanışmam 2022 Aralık ayına tekabül eder. O zaman ikinci başkan olarak yönetime girmiştim. Bir süre bu görevde devam Ettikten sonra Ali Çamlı başkanımızdı. Devam eden süreçte geçen yıl bildiğiniz üzere başkan olarak bu görevimi devam ettirdim. Tabi gerek as başkanlığımız döneminde gerekse başkanlığım döneminde sizlerin de birçoğunuzun şahidi olduğu gibi çok sıkıntılı günler geçirdik. Çok şükür başardık. ‘Buradan da çıkamaz’ dedikleri her yerden anlımız akıyla çıktık” diye konuştu.

“MEMNUNUN OLMAMIZ İMKANSIZ”

Sözlerini sürdüren Açıkalın, “Tabi burada birlik beraberliğin vurgusunu her zaman yaptım. Yine yapıyorum. Bu hiçbir zaman benim başarım değildi. Her maç çıkışı açıklamalarımda da buna her seferinde önem verdiğimi söylemiştim. Tabi o günlerden bu günlere gazete manşetlerini böyle biraz hafızamızı da yenileyerek karıştırdığımızda daha henüz yönetime girdiğimin 3., 4. ayında transfer tahtasını açma konusunda Ali Çamlı Başkan'la beraber verdiğim mücadelede şahsi olarak verdiklerim bütün gazete manşetlerinde var. Bu rakamları sürekli böyle ortaya çıkartarak konuşmayı da sevmeyen bir insanım. Ama emeklerin de zayi edilmesi, harcanması hususunda tabi serzenişlerim var. Muhakkak Kayserispor‘un geldiği bu noktada memnun olmamız imkansız” ifadelerini kullandı.

“TEK SUÇUMUZ KULÜBE SAHİP ÇIKMAK”

Alınan sonuçlardan kimsenin memnun olmadığını kaydeden Açıkalın, “Yani taraftar memnun değil, şehir memnun değil, yönetim memnun değil. Kimse memnun değil. Bende sizler gibi kızıyorum. Oynadıkları oyuna kızıyorum, vermedikleri mücadeleye kızıyorum. Yani benim çok mutlu ve sevinçli olduğumu düşünmüyorsunuz herhalde. Bununla ilgili de bundan yaklaşık 45 gün önce kongre karar almıştık. O zamanlar da benzer serzenişlerim vardı. Başarısız olduğumu düşündüm. ‘Başarısızsam gitmeliyim’ diye düşündüm. O zaman da bu kararı aldım. Böyle bir kongreye gittik. Kongre sürecinde o 20 gün 25 günde yaşadıklarımız yeni adaylara ‘buyurun, siz de aday olun’ dediğimiz günlerde kimsenin aday olarak çıkmadığı bu durumlarda ‘ben aday olmam ama konuşurum’ mantığına da karşı çıkıyorum. Yani bu şekilde doğru değil. Geldiğimiz noktada ben o günkü noktadayım hala. Bugün bu kulübe kim sahip çıkmak istiyor ise bu odadan çıkmadan anahtarını veririm. Tek suçumuz bu kulübe sahip çıkmak. Sportif başarıyı eleştiririz. Oyuncuları eleştiririz. Oynamadıklarını eleştiririz. Bunların hiçbirine benim bir itirazım yok. Ben de biliyorum kötü oynuyorlar. Ben de her maçtan önce gidiyorum. Yani ortaya şöyle bir şey de çıkıyor. ‘İşte maaş problemleri var. Prim vermiyorsunuz.’ Ben yönetimde olduğum süre boyunca primsiz geçtiğimiz bir maçımız yok bizim. Yani Başkan olduğum dönemde de yoktu. Bu zamanda da yok” dedi.

“ŞANSSIZ OYNADIĞIMIZ MAÇLAR VAR”

Sözlerine devam eden Açıkalın, şöyle konuştu: “Kaçırdığımız maçlara bir bakın. Şanssız oynadığımız maçlar var. Son dakika kaybettiğimiz maçlar var. Bugün bu takım iki maç yani 6 puan olsa biz bugün acaba bunları mı konuşuyorduk? Biz bir şey hedefledik sadece burada. Bu bizi de açıklayayım ben. Biz diye konuşuyorum. Bu bizim içerisinde ben varım. Yönetimimiz var. Vekilimiz Baki Ersoy var. Taraftarlarımız var. Taraftarlar Derneği'nin başkanı var. Herkes var. Ben hiçbir zaman ‘burada başkanım, benim dediğim olsun veyahut da başka bir yerlerden gelen tekliflere hayır’ diye bir cevabım olmamıştır. Hep istişare ile yürüdük. Yani bu konuda anlam açık. Dolayısıyla şu oyuncuyu alalım dediklerinde benim hiçbir şekilde bir itirazım olmamıştır.”

“ŞUANDA 100 BİN EURO BORCUMUZ VAR”

Takım için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyleyen Açıkalın, “Biz fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Tabi mali açıdan ilk geldiğimiz günlerde 20-25 milyon Euro transfer yasaklarıyla uğraşırken bu kulüp transfer tahtası açık bir kulüp haline gelmişti. Şu anda bir 100 bin Euro borcumuz var. Ha taraftarımız şunu diyebilir. ‘Ya bana ne senin paran pulun, 3 puan alalım paran senin olsun.’ Taraftar o pencereden bakar haklı da. Başarısızlığı eleştirir. Ama ben yapıcı eleştirilere, hakarete varmayan eleştirilere, haksızlıklara söylüyorum. Başarısızlık olabilir. Kötü transferi eleştiririz. Oyuncuları ben de eleştiriyorum. Bu oyuncular bu değil. Bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Aynı oyuncuyu iki maçta aynı hatayı yapamaz. Ama bunu ben başkan olarak ben yapamam ki yani. Ne yapabilirim orada yani? ‘Başkan gitsin’ Başkan gitsin arkadaşlar ben yokum. Ben bugünden sonra Kayseri'ye gelmeyeyim. Başkan gitti. Buyurun yönetin. Yani ben gidince bu çocuklar bu ruhu ulaşıp oynayacaklarsa vallahi ben şimdi gideceğim. ‘Şöyle alacağız, böyle vereceğiz’ diye ben imza atayım size” şeklinde konuştu.

“BEN ÇIKIP FUTBOL OYNAYAMAM”

Kayserispor’un eski futbolcusu Thiam konusuna değinen Açıkalın, “Tutup da işte ‘maaş ödemedin ki, onu yapmadın ki, bunu yapmadın ki’ deniyor. İnanın rakam konuşmak istemiyorum. Bu şehirde karşılıksız bu zamana kadar para veren tek başkanım. 1 lira ne temliğim var, ne 1 lira bir şeyim var. Ne çabuk unuttuk o Thiam'ın gece 02.30'da 1 milyon 700 bin Euro'yu benim ödediğimi. Ne oldu o gece? 7 tane oyuncu kulüpte bekliyordu. Gece 02.30'da ödedim ben o 1 milyon 700 bin Euro'yu. Ertesi gün tahtayı açamıyorduk. Cuma günü cuma namazında saat 13.30'da bu kulübün tahtası kapalıydı. Akşam 17.00'de transfere yasağı geliyordu. Ne oldu da hemen bunlar unutuldu? Benim gücüm, aklım buna yeter. Ben çıkıp futbol oynayamam” dedi.