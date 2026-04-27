Yenişehirlioğlu'ndan Büyükkılıç'a TÜRKSOY Takdiri

8’inci Kayseri Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imza günü programı için kente gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılamanın ardından günün anısına belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren Yenişehirlioğlu ve Büyükkılıç, daha sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hem grup başkanvekili hem de sanat dostu bir sanatçı olarak sizleri Kayseri’mizde ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, umarız Kayseri’den memnun kalarak dönersiniz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da “Kayseri’de olmak büyük ayrıcalık, sizin Şehrül-Emin’liğinizde Kayseri’de olmak gerçekten çok değerli, yüzünüze karşı söylemiş olmayım ama tam manasıyla bir halk adamısınız, burada gördüğümüz vatandaşlarla hissiyatınız, çocuğu, genci, yaşlısı size muhabbetle yaklaşıyorlar. Bu belediye başkanı için çok anlamlı” diye konuştu.

“Yaptığınız Çalışmalar Takdire Şayan”

Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerinden övgüyle bahseden Yenişehirlioğlu, “Kayseri’de yaptığınız çalışmalar takdire şayan, Allah razı olsun. Kayseri’ye ne zaman gelsem yüreğim gönençli ayrılmışımdır. Çünkü güzel, oturaklı, temiz bir şehir” dedi.

“Fevkalade Bir Kitap Fuarı Düzenlemişsiniz”

8. Kayseri Kitap Fuarı’nı ‘fevkalade’ diye nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu şöyle konuştu:

“Sizin 8’incisini gerçekleştirdiğiniz kitap fuarı da Türkiye’de kadim hale gelmiştir, zaman zaman ben de katılıyorum. Fevkalade bir kitap fuarı düzenlemişsiniz, insanların teveccühü de çok güzeldi, hem söyleşimizi hem de imza törenimizi gerçekleştirdik. Şimdi de Şehrül-Emin olarak belediyemizde ziyaret ederek, sizin huzurunuza çıktık. Sizlerle beraber olmak çok değerli, sizin ve ekibinizin gücünü artırsın, Allah memlekete güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

“Sizi 2027 Kültür Başkenti Kayseri Olarak Ağırlıyoruz”

Kayseri’nin TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini de hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Alanında kendisini kanıtlamış, çok güzel çalışmalara imza atan çok değerli Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Kültür Başkenti ile ilgili bizleri müjdeledi. Kayseri’miz adına sevindik, sizi aynı zamanda 2027 Kültür Başkenti Kayseri olarak ağırlıyoruz. O alanda en güzel çalışmaları ve projeleri yapacağız. Kadim medeniyetler şehri Kayseri olarak Türk cumhuriyetlerinden alacaklarımız vardır ama bizim çok şey katacağımız düşüncesiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz, bu sevincimizi de sizlerle paylaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Kayseri’nin çok değerli olduğunu, bu haberle artı bir değer daha, uluslararası bir anlam kazandığını söyledi.