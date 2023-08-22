Yer Bilimci Görür’den Sarız depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kayseri’nin Sarız İlçesi Kırkısrak bölgesinde öğlen 13:17’de sırasında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin şiddetini 4,7 olarak revize etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremden sonra Sarız'da 1,7 ve 2,8 büyüklüğü arasında 7 artçı deprem daha meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.



"MUHTEMELEN SARIZ FAY ZONU İÇERİSİNDE"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerbilimci Görür, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri işaret ederek, şu paylaşımda bulundu: "Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle."