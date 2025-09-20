Yer çekimine meydan okuyan yamaç paraşütçüleri havada tavla oynadı

Kayseri'de yamaç Paraşütü Eğitmenliği yapan Furkan Koçak ve Enes Gürpınar gökyüzünde ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Uçuş sırasında birbirlerine meydan okuyarak tavla oynamaya karar veren ikili, havada süzüldükleri sırada taşları yerleştirip oyun oynadılar. Her iki paraşütçü, uçuş boyunca stratejik hamleler yaparak havada tavla oynamanın keyfini çıkardı. Sonuçta Furkan Koçak, tavlayı kazanan taraf oldu.

Yamaç paraşütü yaparken tavla oynadıkları anı anlatan Yamaç Paraşütü Eğitmeni Furkan Koçak, “Hikaye aslında şöyle başladı. Arkadaşım Enes'le tavla oynuyorduk. Sonra ben, tavla bitiminde beni havada karada yenecek kimse yok dedim. Enes de havada beni yenebileceğini iddia etti. Sonra bunu nasıl yaparız diye düşündük. Yolunu bulduk, yaptık. Havaya çıktık, uçuşa başladık ve yukarıda tavla oynadık. Yukarıda da beni, havada da karada da beni yenemeyeceğini anladı. Hem de insanlar yamaç paraşütünden korkuyorlar. Yüksekten düşmekten, yani bu gibi kavramlardan, yamaç paraşütünde olmuyor. Düşmek, düşmeler, kazalar... Çok olmuyor ama insanlar korkuyor. Ne kadar rahat olduğumuzu anlatmak için biraz daha farklı bir etkinlik yapmak istedik. Güzel bir tavla oldu” ifadelerinde bulundu.