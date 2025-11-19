Yeraltı Çarşısı Esnafından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette, Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen, dernek yönetimi ile esnaflar yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şehrimizin hakikaten ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf kurulusunuz. Yeraltı Çarşısı Kayseri’mizin gururu. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“Her Zaman Sizlerin Yanında Yer Aldık”

Esnafın şehri temsil ettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Sizin oradaki davranışınız, bakışınız, yaklaşımınız, müşteriye olan ilginiz olumlu ya da olumsuz dalga dalga yayılıyor, bunu unutmayın. Bereketiniz de sizin böyle çoğalır. Olayı böyle görmek lazım. Değerli başkanımızın şahsında tüm heyetinizi bağrımıza basıyoruz. Bir başkandan öte ağabeyiniz olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman sizlerin yanında yer aldık, almaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın sözleri esnaflar tarafından alkışlarla karşılanırken, Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen de “Sayın başkanım çarşı esnaflarımız olarak biz, bir isteğiniz bir emriniz var mı diye her zaman bize verdiğiniz desteklerden ve hatır sormanızdan dolayı, sizin her zaman yanınızda olmaktan şeref duyduğumuzdan için hal hatır sormaya geldik” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnaflarının talep ve önerilerini bizzat dinleyerek ziyaretin sonunda esnafla günün anısında hatıra fotoğrafı çektirdi.