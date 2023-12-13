yeraltı Çarşısı Esnaflarından Büyükkılıç'a destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, fedakârca çalışan esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirtirken, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de, “Memduh Başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Esnaf dostu bir anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen, Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Yeraltı Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaflarla birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

“Kayseri, esnaf şehri”

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir esnaf şehri olduğunu ifade ederek, “Yeraltı Çarşımızın güzide esnafına hoş geldiniz diyorum. Gerek başkanımız, gerekse esnaf kardeşlerimiz ne zaman varsak bize gönlünü açar, bizi misafir eder ve bizlere dua eder. Kayseri, malum bir esnaf şehri, bizim de amacımız; esnaflarımızın helalinden kazanıp helalinden harcamaları yönünde onlara yardımcı olmak, bu şehrin huzurunu önemseyerek her zaman fedakârca koşturan kardeşlerimizin elinden tutmak” dedi.

Kayseri esnafının hayırseverliği ile gurur kaynağı olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “Hayırseverliği ile bizim gururumuz, ahi ahlakıyla ahlaklanmış bu kardeşlerimize Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diyoruz. Geçenlerde biz onları ziyaret ettik, şimdi de onlar iadeyi ziyaret bağlamında teşekkür etmek için buraya teşrif etmişler. Kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Onlar bizleri seviyor, güveniyor, seçiyor, bizler de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Mevla’m mahcup etmesin, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmasın diyorum” şeklinde konuştu.

“Esnaflar olarak, Memduh başkanımızın yanındayız”

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Başkan Büyükkılıç’a kente yaptığı hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, “Yeraltı Çarşısı esnafları olarak Memduh Başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasındayız. Hizmet ettiği için teşekkürü bir borç biliriz. Bu sıcak ilgisinden, alakasından şehre verdiği hizmetlerden ötürü çok minnettarız” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’ın Yeraltı Çarşısı’na destekleriyle çarşının, modern bir alış veriş merkezi haline geldiğini ifade eden Gülen, “Yeraltı Çarşısı’nı kendisinin bize verdiği desteklerden bir alışveriş merkezi haline getirdik. Binlerce şükürler diliyoruz kendisine. Sonuna kadar esnaflar olarak, Memduh Başkanımızın arkasındayız ve yanındayız. Şehrimize ne yapılacaksa Memduh Başkanımızla ilgili vizyon, düzen ve sistem konusunda tekrar söylüyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ediyoruz başkanıma” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda geçen ziyaret anısına Yeraltı Çarşısı esnafı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.