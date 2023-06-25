Yerde bulduğu mermi ile oynarken bacağından yaralandı
Kayseri'de 13 yaşındaki A.B. arkadaşıyla yerde buldukları mermi kovanıyla oynarken bacağından yaralandı. Hastaneye sevk edilen A.B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
- 25.06.2023 18:55
- Güncelleme: 25.06.2023 18:55
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Olay, Kocasinan ilçesine Bağlı, Kayabaşı Mahallesi 118. sokakta meydana geldi.
A.B. (13) ve arkadaşı yerde buldukları mermi kovanıyla ile oynamaya başladılar, bu sırada A.B. mermi kovanına taş ile vurmaya başladı kovanın patlamasıyla çıkan çekirdek 13 yaşındaki A.B.'nin bacağına saplandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye götürürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
A.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1ha
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