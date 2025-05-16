Yerel Basına Ödeme Tartışması: CHP'li Çalıksoy Adalet Talep Ediyor

Denetim Komisyonu sürecinde yerel basına aktarılan kaynakları incelediklerini belirten Çalıksoy, belediyenin farklı basın kuruluşlarına farklı ücretler ödediğini tespit ettiklerini söyledi. Meclis toplantısında konuyu gündeme taşıyan Çalıksoy, ödeme kriterlerinin açıklığa kavuşmasını talep ederek, "Bazı basın kuruluşlarına daha fazla, bazılarına ise daha az ödeme yapıldığını gördük. Bu farkın hangi kriterlere göre belirlendiğini sorduk. Belediye kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yerel basının desteklenmesine karşı olmadıklarını ancak borçlu durumda olan belediyenin harcamalarında daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çalıksoy, kamu kaynaklarının şeffaflık ilkesine uygun biçimde dağıtılmasını istediklerini ifade etti.