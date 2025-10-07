Yerel Kalkınma Hamlesi'ne 81 ilden 696 proje başvurusu
anayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na 81 ilin tamamından 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her ilde 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduklarını belirterek, programın ilk çağrısına 81 ilin tamamından 417 milyar TL’yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. Bakan Kacır, “Nihai fizibilite çalışmalarının ardından destekleyeceğimiz projelerle, şehirlerimizde yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerimizin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.