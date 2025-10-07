  • Haberler
  • Gündem
  • Yerel Kalkınma Hamlesi'ne 81 ilden 696 proje başvurusu

Yerel Kalkınma Hamlesi'ne 81 ilden 696 proje başvurusu

anayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na 81 ilin tamamından 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını açıkladı.

Yerel Kalkınma Hamlesi'ne 81 ilden 696 proje başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her ilde 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduklarını belirterek, programın ilk çağrısına 81 ilin tamamından 417 milyar TL’yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. Bakan Kacır, “Nihai fizibilite çalışmalarının ardından destekleyeceğimiz projelerle, şehirlerimizde yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerimizin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!