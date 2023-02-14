Yerel parlamentonun gündemi deprem

Sivas İl Genel Meclisi toplantısında, deprem bölgesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Sivas İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen oturumda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yönelik yapılan çalışmalar ele alındı. Şu an Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ise toplantıya telefonla bağlanarak yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

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  • 14.02.2023 16:53
  • Güncelleme: 14.02.2023 16:53
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Yerel parlamentonun gündemi deprem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İl Genel Meclisi toplantısında, deprem bölgesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Sivas İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen oturumda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yönelik yapılan çalışmalar ele alındı. Şu an Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ise toplantıya telefonla bağlanarak yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Genel Sekreter Algın, “Malatya Doğanşehir’de 30’a yakın iş makinemiz, 37 de personelimiz var. İnsani yardım koridorunu tamamen kurduk, 2 tane çadır kent kurduk. 36 tane köyü var. Köylerin hepsine gıda, soba, çadır gibi ihtiyaçların hepsini gönderdik. Bunları yaparken en büyük gücümüz Sivas oldu. Çok ciddi yardımlar aktı. Allah Sivaslılardan bin kere razı olsun Sivaslılardan. Tırlarla malzeme gönderdiler. Bizim arkadaşlarımız da özveriyle çalışıyor. İnşallah bundan sonraki süreç enkazların kaldırılması olacak. Allah daha beter afetlerden ülkemizi Sivas’ımızı korusun” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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