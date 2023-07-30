Yerel sanatçı Erciyes'te kurda kuşa konser verdi

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde yerel sanatçı İlyas Yılmaz, Erciyes’te kurda kuşa konser verdi.

Erciyes’te konser verirken video çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan 43 yaşındaki İlyas Yılmaz’ın videosu kısa zamanda on binlerce izlendi. Vatandaşların beğenisini toplayan Yılmaz, "Erciyes maceramızda birkaç arkadaş ile gittik, eğlenmek amacıyla şarkılar türküler söyledik. Bu sırada çektiğimiz videoyu sosyal medyadan yayınladık. Videomuz kısa zamanda rekorlar kırdı, inşallah devamı da yakında" ifadelerini kullandı.