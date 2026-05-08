Yerel Yönetimde Mustafa Yalçın İmzası: 'Şeffaf Oda' Modeli 8 Dilde Tescillendi

2025 yılında Mısır’da düzenlenen uluslararası sempozyumla başlayan bilimsel süreç, bugün 8 farklı dilde yayımlanan kapsamlı yapılandırılmış özet, "tam metin" makale ile küresel bir referans kaynağına dönüştü.

BİLİMSEL OTORİTENİN ZİRVESİ: ÇİFT KÖR HAKEM ONAYI

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve lisansüstü eğitimine devam eden Mehmet Erdem Yağcıoğlu ile birlikte titizlikle yürütülen akademik çalışmalar neticesinde hazırlanan makale, sosyal bilimler alanında uluslararası saygınlığa sahip "Turkish Studies - Economics, Finance, Politics" dergisinde yayımlandı. Çalışma, bilimsel tarafsızlığın ve kalitenin en katı ölçütü olan "Çift Kör Hakem" (Double-Blind Peer Review) sisteminden başarıyla geçerek, Mustafa Yalçın’ın yönetim vizyonunu uluslararası literatüre "rol model" olarak kaydetti.

TÜRK YEREL YÖNETİM TARİHİNDE SEÇKİN BİR BAŞARI

Türkiye genelindeki belediye başkanları arasında, yürüttüğü projeleri akademik düzeyde teorize edilerek kendi ismiyle dünya literatürüne giren sayılı liderlerden biri olan Başkan Mustafa Yalçın, bu başarısıyla yerel yönetim tarihine geçti. Edward Bernays’in halkla ilişkiler alanındaki öncü yaklaşımıyla başlayan ve James E. Grunig ile Todd Hunt’un ortaya koyduğu “Çift Yönlü Simetrik İletişim Modeli” ile kuramsal çerçevesi güçlenen iletişim anlayışı temel alınarak hazırlanan makalede, “Şeffaf Oda” uygulamasının yerel yönetimlerdeki en somut, başarılı ve sürdürülebilir örneklerden biri olduğu bilimsel verilerle ortaya konuldu.

MISIR’DAN DÜNYAYA: 8 DİLDE AKADEMİK REHBER

2025 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport University ev sahipliğinde düzenlenen IX. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda (INCSOS) Mehmet Erdem Yağcıoğlu tarafından bildirisi sunulan ve büyük ilgi gören proje, Mart 2026 itibarıyla tam kapsamlı bir bilimsel tescile dönüştü. Dergi editörleri tarafından İngilizceden Japoncaya, Arapçadan Almanca ve Rusçaya kadar 8 farklı dile çevrilen çalışma, dünya genelindeki araştırmacılar ve yerel yöneticiler için temel bir rehber haline geldi.

STRATEJİK KAZANIMLAR VE AKADEMİK PRESTİJ

Yayımlanan bu bilimsel çalışma ile şu kritik başarılar elde edildi:

•Sürdürülebilirlik Tescili: 157 haftalık vaka analizini içeren ve güncel olarak 222 haftayı aşan süreç, projenin sadece bir uygulama değil, köklü bir kurumsal kültür olduğunu kanıtladı.

•Küresel Marka Değeri: 8 dilde yapılan yayın sayesinde Talas’ın "Şeffaf Oda" modeli, Kayseri sınırlarını aşarak küresel bir yönetim manifestosuna dönüştü.

•Liderlik Tescili: Projenin bizzat belediye başkanının ismiyle uluslararası endeksli bir yayında yer alması, Mustafa Yalçın ismini "bilimsel temelli lider" olarak tescilledi.

Dijital Erişim ve Tam Metin:

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.82545

Talas Belediyesi’nin ‘Şeffaf Oda’ projesi, artık yerel bir hizmet olmanın ötesine geçerek; metodolojisi uluslararası otoritelerce tescillenmiş akademik tabanlı bir ‘Türkiye Modeli’ ve modern kamu yönetiminde şeffaflığın evrensel standartlarını belirleyen küresel bir referans haline gelmiştir.