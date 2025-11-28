Yerköy-Kayseri YHT Projesinde Önemli İlerleme Kaydedildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri illerini kapsayan 142 kilometre uzunluğunda bir hattı içeriyor. Bu hat, saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 5,8 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedefleniyor.

Projenin 2020 yılında yatırım programına alınmasının ardından, 2021 yılında ihalesi tamamlandı ve 27 Ocak 2022’de sözleşmesi imzalandı. Gerekli uluslararası kredi onayı ise 14 Temmuz 2023’te alındı. 1 Ağustos 2023’te yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandı.

Tünel ve Yapısal İmalatlarda İlerleme

Projenin güncel durumuna ilişkin teknik veriler de paylaşıldı. Birçok tünelde kaplama ve kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı bildirildi. T2 ve T5 tünellerinin kaplamalarının tamamlandığı, T1 tünelinde kaplama imalatlarının sürdüğü, T6, T7, T8 ve T9 tünellerinde ise giriş-çıkış ve portal imalatlarının devam ettiği belirtildi.

Ekonomik ve Stratejik Önemi

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin lojistik ve ulaşımda önemli bir merkez haline geleceği vurgulandı. Hızlı tren hattının Ankara-Sivas YHT ile entegrasyonu sayesinde Ankara-Kayseri ulaşım süresinin 1 saat 45 dakikaya ineceği ifade edildi. Bu projenin, ülkenin kuzey-güney ve doğu-batı aksındaki demiryolu bağlantılarını güçlendiren stratejik bir yatırım olduğu kaydedildi.

Proje hakkında yapılan değerlendirmelerde, Yerköy-Kayseri YHT hattının şehrin ekonomik potansiyelini artıracağı, ticari hareketliliği güçlendireceği ve vatandaşlara hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunacağı dile getirildi. Kayseri’nin büyük yatırımlarla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekilerek, projeye emek verenlere teşekkür edildi.

Bu gelişmeler, Kayseri’nin ulaşım altyapısının güçlenmesine ve bölgesel ticaretteki rolünün artmasına katkı sağlayacak.