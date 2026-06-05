Yerköy–Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin yüzde 42'si tamamlandı
Kayseri-Ankara arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak ve seyahat süresini 2 saate indirmesi planlanan Yerköy–Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'Projenin %42'sinin tamamlandığını memnuniyetle gördük' dedi.
Kayseri-Ankara arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak ve seyahat süresini 2 saate indirmesi planlanan Yerköy–Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi hakkında yeni açıklamalar geldi.
Proje kapsamında Molu Bölgesi YHT T9 Tüneli’ne ziyarette bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
PROJENİN YÜZDE 42'Sİ TAMAMLANDI
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Yerköy–Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında, Molu Bölgesi YHT T9 Tüneli’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, yetkililerden detaylı bilgi aldık. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, Milletvekilimiz Sayın S. Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette, projenin yüzde 42’sinin tamamlandığını memnuniyetle gördük. Çalışmalar hızlı ve planlı bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.