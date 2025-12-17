Yerli Malı Haftasında, öğrencilere TOGG Sunumu

Kayseri Talas Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu’nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gelen talep üzerine, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG, okul bahçesine getirildi.

Öğrenciler, TOGG’u mehteran konseri eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladı. Yöresel kıyafetler de giyen öğrenciler, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u yakından inceleme imkânı bulurken, aracın içine binerek teknolojik donanımı ve konforunu da deneyimledi. Etkinlik kapsamında TOGG ile okul bahçesinde kısa bir tur da atıldı.

Yerli üretimin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler kadar öğretmenler de büyük heyecan yaşadı. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler, bu anlamlı organizasyona katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Öğrenciler, “Yerli ve milli otomobilimiz çok güzeldi. Bu imkânı bize sağladığınız için Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Değirmenci, TOGG’a ilk kez bindiğini belirterek, “Çok konforlu ve güzeldi, çok zevkliydi. Gurur duydum” dedi. Çınar Asaf ise TOGG’un iç tasarımını çok beğendiğini söyleyerek, “Sanki uçakta gibi hissettim” ifadelerini kullandı. Şevval Akpolat da yerli ve milli otomobile hayran kaldığını dile getirerek, “Büyüyünce sürmek isterim. Bize bunu sunduğunuz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve milli değerlere verdiği önemin bir göstergesi olan etkinlik, öğrencilerde yerli üretim bilinci oluşturulmasına katkı sağladı.