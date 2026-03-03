Yerli ve Milli Telekom Bataryaları, Türkiye'nin İletişim Altyapısına Güç Katıyor

MWC26’da gerçekleştirilen “Yerli ve Milli Telekom Bataryalarının Milli Şebekede Kullanılması İş Birliği Töreni” ile ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen 48V-100Ah ve 48V-150Ah Li-Ion Telekom Bataryaları, Türkiye’nin Milli Haberleşme Şebekesi’nde kullanılmak üzere onay aldı. Bu bataryalar, yüksek enerji verimliliği, uzun çevrim ömrü ve gelişmiş batarya yönetim sistemi (BMS) özellikleri ile dikkat çekiyor.

Enerji Sürekliliği ve Güvenilirlik

Geliştirilen batarya sistemleri, telekomünikasyon ağlarında güvenli ve kesintisiz enerji sağlarken, dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli ile de stratejik bir öneme sahip. ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin milli operatörleriyle iş birliği yaparak, telekom şebekelerinde yerli enerji depolama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında aktif rol alıyor. Şirket, yerli telekom bataryalarını ilk kez şebekeye kazandıran firma olmanın yanı sıra, bu alanda ihracat gerçekleştiren ilk yerli üretici olma unvanını da taşıyor.

Dijital Egemenlik ve Altyapı Güvenliği

Bu iş birliği, yalnızca bir ürün başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital egemenliği ve stratejik altyapı güvenliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, bu iş birliğinin Türkiye’nin yerli haberleşme altyapısını güçlendireceğini belirterek, “Milli yazılım ve elektronik kart tasarımına sahip bataryalarımızla, kritik iletişim sistemlerinin enerji güvenliğini sağlıyoruz,” dedi.

5G ve Ötesi Teknolojilere Katkı

ULAK Haberleşme A.Ş. ile gerçekleştirilen bu stratejik iş birliği, Türkiye’nin 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri yol haritasında yerli ekosistemin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor. ULAK Genel Müdürü Sami Duman, “Bu adım, ülkemizin 5G ve ötesi teknolojilerde bağımsızlığını pekiştiren stratejik bir kazanım olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, ASPİLSAN Enerji ve ULAK’ın gerçekleştirdiği bu iş birliği, Türkiye’nin telekom altyapısında yerli ve milli çözümlerin entegrasyonunu güçlendirerek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.