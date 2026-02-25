Yerli ve yabancı yatırımcı Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASPİLSAN Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ve Kayseri’ye yatırım planı yapan yerli ve yabancı yatırımcıları makamında konuk etti. Kayseri için çeşitli yatırımları yapmayı planlayan heyetteki Türk yatırımcılar, OAV Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ertürk, Kaan Ertürk ile Çinli yatırımcılar Xu Xinjian, Feng Wang, Yaming Zhang, Qian Wu ve ABD’li John Anderson Brown, beraberindeki ASPİLSAN Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a makamında ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın da yer aldığı ziyarette, Kayseri’deki altyapı ve yatırım imkânlarından bahsedilirken, istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kayseri’mizi yüksek teknoloji ve stratejik yatırımların cazibe merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulunurken, söz konusu yatırımın Türkiye için, özelde de altyapısı uygun olan Kayseri için önemine değindi.