Yerlikaya, '266 bin 854 kazanın 107 bin 198'i 'Hız' kurallarına uymamaktan meydana geldi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 107 bin 198 kazanın hız kurallarına uymamak kaynaklı meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, trafik kanunu teklifinin amacının ise kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek ve trafik kültürü oluşturmak olduğunu söyleyerek, “2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i "Hız" kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna dur diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız. Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır” ifadelerini kullandı.