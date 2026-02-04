Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcularından Şehit Ömer Delibaş için anlamlı bağış
Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcularının bağışlarıyla Bangladeş'te açılan Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş Su Kuyusu anısına hazırlanan tablo, düzenlenen programla şehit ailesine takdim edildi.
Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcularının bağışlarıyla Bangladeş’te Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş adına su kuyusu açıldı. Şehit Delibaş’ın hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan tablo, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi. Törene; 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Yesevi Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aydan Emine Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Serkan Demir ile Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Sorumlusu Tuncay Uzdilli katıldı.
Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş’ın hatırası rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcularının bu anlamlı vefa örneği, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.