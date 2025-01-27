Yeşil Alanlar Çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştay, 'Zenginlikler Şehri Kayseri' belgesel filmi gösterimi ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, müdürler ve firma yetkilileri çalıştaya katıldı.

Çalıştayda, şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek ve teknolojinin sunduğu imkanlarla yeşil alanları daha verimli hale getirmek adına yapılan çalışmalar ele alındı. Kayseri'deki tüm belediyelerin birlik ve dayanışma içinde hareket ettiği vurgulandı.

Kayseri'de yıllar önce sadece 4-5 park bulunduğunu hatırlatan yetkililer, bugün parkların sayısının sayılamaz hale geldiğini belirtti. 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin, şehrin merkezinde her yaş grubundan insana hitap eden etkinliklere ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Çalıştayda, yeşil alanların yönetimi, sulama sistemleri, enerji verimliliği, oyun grupları, peyzaj uygulamaları ve millet bahçeleri hakkında bilgiler verildi. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öncü olduğunu ve ilklere imza attığını belirterek, gerçekleşen çalışmalar ve çalıştay için teşekkür etti.

Pandemi ve depremler dolayısıyla geciken çalıştayın, Kayseri'deki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Akıllı şehircilik anlayışı çerçevesinde, yeşil alanların daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.