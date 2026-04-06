Yeşil Alanlara Bahar Dokunuşu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her yıl düzenli olarak sürdürdüğü bakım ve koruma faaliyetlerine 2026 yılı itibarıyla hız verdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, kent genelindeki tüm yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele yürütüyor.

Zirai ilaçlama ekipleri; parklar, mesire alanları, orta refüjler, yol kenarları, hobi bahçeleri ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere sorumluluk sahasındaki tüm alanlarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ağaçlar, süs bitkileri ve çim alanlarda oluşabilecek hastalık risklerine karşı önleyici uygulamalar titizlikle hayata geçiriliyor.

Çalışmalar kapsamında süs, meyve ağaçları ile gül alanlarında bordo bulamacı kullanılarak bitkilerin yeni sezona sağlıklı bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Kış mevsiminin ardından uyanan bitkilerin direncini artırmayı amaçlayan uygulamalar, kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ağaçlar ve daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda yeşil alanlara yönelik bakım, koruma ve ilaçlama çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürecek.