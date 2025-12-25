Yeşil alanlarda çevreci ilaçlama

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı zirai ilaçlama ekipleri, 2025 yılı sezon sonu itibariyle sorumluluk sahasında bulunan tüm yeşil alanlarda etkin bir hastalık ve zararlı mücadelesi gerçekleştiriyor.

Başta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olmak üzere Mimarsinan Parkı ve valilik binası çevresindeki yeşil alanlarda bulunan ağaçlara, modern ve çevre dostu bir yöntem olan Arborjet enjeksiyon sistemi uygulanıyor. Bu kapsamda toplam 20 adet ağaçta gerçekleştirilen uygulamanın başarılı sonuçlar verdiği bildirildi.

Senede bir kez uygulanan Arborjet enjeksiyon yöntemi sayesinde bitki koruma ürünleri havaya, toprağa ya da suya karışmadan doğrudan ağacın iletim sistemine veriliyor. Böylece özellikle çocuk parkları ve mesire alanları gibi yoğun kullanılan alanlarda güvenli bir uygulama sağlanıyor.

Yağmurlu veya rüzgârlı havalarda dahi uygulanabilen yöntem, ilacın yıkanıp gitmesini engellerken insan ve bitki sağlığını tehdit etmeyen yapısıyla öne çıkıyor. Arborjet sistemi kapsamında ağacın gövdesine zarar vermeyecek şekilde açılan küçük deliklere yerleştirilen özel tıpalar sayesinde, hem sızıntı önleniyor hem de ağacın kendini kısa sürede onarması sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı bu modern uygulamaya yeni yılda da devam edecek. Sağlıklı ağaçlar ve daha yaşanabilir bir Kayseri için çalışmalar aralıksız sürdürülecek.